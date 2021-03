“Signora, se dia ‘na calmata!”. Domenica in speciale Sanremo, Mara Venier furiosa. Mai vista tanto inviperita (Di lunedì 8 marzo 2021) furiosa Mara Venier durante lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2021. Poco prima di mandare un blocco pubblicitario, la conduttrice ha letto in diretta un’agenzia in cui riferiscono che gli Extraliscio sono arrabbiati per il trattamento riservatogli dagli autori del contenitore Domenicale. In una intervista rilasciata a Adnkronos la produttrice musicale Elisabetta Sgarbi ha dichiarato: “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse”. La sorella di Vittorio Sgarbi ha raccontato che il gruppo musicale si è fermato un giorno in più nella città dei Fiori per presenziare durante la puntata speciale dedicata alla kermesse della Canzone Italiana. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)durante lodiIn dedicato al Festival di2021. Poco prima di mandare un blocco pubblicitario, la conduttrice ha letto in diretta un’agenzia in cui riferiscono che gli Extraliscio sono arrabbiati per il trattamento riservatogli dagli autori del contenitorele. In una interrilasciata a Adnkronos la produttrice musicale Elisabetta Sgarbi ha dichiarato: “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice diIn è senza scuse”. La sorella di Vittorio Sgarbi ha raccontato che il gruppo musicale si è fermato un giorno in più nella città dei Fiori per presenziare durante la puntatadedicata alla kermesse della Canzone Italiana. ...

