“Siete incapaci. Non rompeteci più le scatole”: il sempre pacato Paragone contro Sileri (Di lunedì 8 marzo 2021) La guerra dei vaccini è stato uno dei temi trattati durante la puntata di ieri sera di ‘Non è l’Arena’. Ed è stata guerra – seppur con toni discretamente pacati – tra Gianluigi Paragone (senatore di Italexit, ex M5S) e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. In merito alla vaccinazione, al modus operandi tricolore per procedere con la campagna vaccinale e al fatto che non tutte le dosi sono state usate nel momento in cui sono state a disposizione, Sileri ha spiegato: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda dose. Se viene ritardata la seconda dose o ricevo altri vaccini, libero quelle che ho. Altrimenti si fa un danno. Ecco perché sono rimaste nel frigo”. Ma Paragone ha dapprima sibilato “Voi Siete degli ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 marzo 2021) La guerra dei vaccini è stato uno dei temi trattati durante la puntata di ieri sera di ‘Non è l’Arena’. Ed è stata guerra – seppur con toni discretamente pacati – tra Gianluigi(senatore di Italexit, ex M5S) e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. In merito alla vaccinazione, al modus operandi tricolore per procedere con la campagna vaccinale e al fatto che non tutte le dosi sono state usate nel momento in cui sono state a disposizione,ha spiegato: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda dose. Se viene ritardata la seconda dose o ricevo altri vaccini, libero quelle che ho. Altrimenti si fa un danno. Ecco perché sono rimaste nel frigo”. Maha dapprima sibilato “Voidegli ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’Arena: “Siete degli incapaci!”. “Ma lo sai quanti sono i vaccin… - La7tv : #nonelarena Vaccini, lo scontro tra Gianluigi Paragone e Pierpaolo Sileri: 'Siete degli incapaci!', 'Ma lo sai quan… - salidaparallela : RT @francotaratufo2: Ancora mi chiedo come sia stato possibile imbarcarlo...Pappagone. Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’… - MarcoGranziero1 : RT @digioia_fabio: @luigidimaio È un anno che siamo messi così e cosa è cambiato? Nulla. Pensate di risolvere il problema facendo le stesse… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Scontro tra Gianluigi Paragone e Piarpaolo Sileri. Il giornalista e senatore ha a dato degli incapaci a coloro che hanno ge… -