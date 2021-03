Si è dimesso il sindaco “furbetto del vaccino” di Corleone (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre gli italiani sono in coda, stringendo i denti, in attesa di ricevere la propria dose del tanto atteso vaccino anti-Covid, accade che alcuni rappresentanti delle istituzioni si rendano protagonisti del classico cattivo esempio. È il caso di Nicolò Nicolosi, sindaco Corleone (in provincia di Palermo) che ha deciso di sfruttare la sua posizione di primo cittadino per saltare la fila. E con lui anche alcuni assessori della sua giunta. Insomma, i classici “furbetti del vaccino”. E adesso, dopo le polemiche, è arrivato l’annuncio delle sue dimissioni dalla carica di sindaco. sindaco Corleone si dimette: i furbetti del vaccino nelle istituzioni La vicenda è diventata di dominio pubblico dopo le indagini della Procura di Termini Imerese che hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre gli italiani sono in coda, stringendo i denti, in attesa di ricevere la propria dose del tanto attesoanti-Covid, accade che alcuni rappresentanti delle istituzioni si rendano protagonisti del classico cattivo esempio. È il caso di Nicolò Nicolosi,(in provincia di Palermo) che ha deciso di sfruttare la sua posizione di primo cittadino per saltare la fila. E con lui anche alcuni assessori della sua giunta. Insomma, i classici “furbetti del”. E adesso, dopo le polemiche, è arrivato l’annuncio delle sue dimissioni dalla carica disi dimette: i furbetti delnelle istituzioni La vicenda è diventata di dominio pubblico dopo le indagini della Procura di Termini Imerese che hanno ...

