Short track, Mondiali 2021: Arianna Fontana, una campionessa infinita anche a Dordrecht (Di lunedì 8 marzo 2021) La stagione dello Short track è giunta a una conclusione e la speranza che è nella prossima, quella che porterà ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, sia meno ricca di problematiche Covid e più attiva in termini di gare. Di fatto, un'annata fatta solo di Europei e Mondiale non si può di certo definirsi completa e quindi le valutazioni vanno prese con le pinze. Una certezza, nel marasma pandemico, però c'è. L'Italia può contare ancora su Arianna Fontana. La campionessa valtellinese, che ha deciso di programmare il tutto in vista delle Olimpiadi in Cina, ha scelto Budapest (Ungheria) come sede di allenamento e la rassegna iridata a Dordrecht (Paesi Bassi) ha rappresentato un bel banco di prova. Arianna si può essere soddisfatta perché di podi ne sono arrivati tre ...

