Sette Camara Dragon | “Non ho ancora provato la nuova auto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha parlato die dellavettura che debutterà a Roma. Il team statunitense di Formula E è stato uno dei tre team a rimandare l’approdo di unamonoposto oltre la prima gara. Il pilota brasiliano ha ammesso di non averlavettura, e di non sapere quasi nulla di nuovo. La speranza del 23enne è di vedere unpiù regolare riguardo il ritmo in gara, sin dall’ePrix italiano.e l’incognita chiamataEV-5 Sergioè un pilota brasiliano classe 1998, alla sua prima stagione in Formula E. Il suo debutto nella serie avvenne durante la settimana dei 6 ePrix corsi a Berlino, ...