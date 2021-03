Servizi Italia prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dall’1 al 5 marzo 2021, complessivamente 5.500 azioni ordinarie pari allo 0,017% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,331 euro per un controvalore pari a 12.820,75 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.657.760 azioni proprie pari al 5,21% del capitale sociale. Intanto, a Milano, Servizi Italia allunga il passo rispetto alla seduta precedente attestandosi a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dall’1 al 5 marzo 2021, complessivamente 5.500ordinarie pari allo 0,017% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,331 euro per un controvalore pari a 12.820,75 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.657.760pari al 5,21% del capitale sociale. Intanto, a Milano,allunga il passo rispetto alla seduta precedente attestandosi a ...

