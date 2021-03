Advertising

chicco288 : RT @Mediagol: Serie C-girone C, 11a giornata di ritorno: cambia l'orario di Paganese-#Palermo - WiAnselmo : Serie C-girone C, 11a giornata di ritorno: cambia l'orario di Paganese-#Palermo - Mediagol : Serie C-girone C, 11a giornata di ritorno: cambia l'orario di Paganese-#Palermo - sportli26181512 : #SerieC, gli arbitri dei recuperi del 10 marzo: Saranno recuperate tre partite, una del girone A e due del girone B… - SalentoSport : #SERIED/H – I #topeflop della 21ª giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone

Spesso in negativo, come testimoniano i pareggi contro il Crotone e il Benevento neldi andata diA, oltre alla sconfitta casalinga contro il Barcellona in Champions League. Talvolta ...Torino (Torino Women 2 - Acf Alessandria 2) - È finita con un pareggio l'ultima gara deldi andata dellaA per l'Alessandria Calcio Femminile. In trasferta, ieri pomeriggio, le mandrogne hanno pareggiato con il Torino Women 2 - 2. Mister Primavera, per dare una scossa alla squadra, fa ...Il campionato di eSerie A TIM di FIFA21 partirà il 9 marzo con i gironi A e B, mentre il 16 e 17 marzo partiranno i gironi C e D. È nel terzo (girone C) che è inserito il Sassuolo (con i suoi giocator ...Ferrara presenterà ricorso: lo ha già annunciato. Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della nona giornata di ritorno di A2 di basket. STAFF MANTOVA. Ammenda di Euro 1.000,00 per o ...