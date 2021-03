Serie B, Salernitana presenta ricorso al Collegio di Garanzia contro elezioni presidente Lega (Di lunedì 8 marzo 2021) La Salernitana ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B per annullare o riformare la decisione della Corte d’Appello Figc che aveva rigettato il reclamo del club campano con cui era stato respinto il precedente ricorso della società granata al Tribunale Federale Nazionale in merito alla regolarità dell’esito delle elezioni per la presidenza della Lega di Serie B per il quadriennio 2021-2024. Queste le delibere contestate dalla Salernitana: (i) comunicato LNPB n. 88/2020, del 15 dicembre 2020; (ii) delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020; (iii) deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Lahatoaldidello SportlaNazionale ProfessionistiB per annullare o riformare la decisione della Corte d’Appello Figc che aveva rigettato il reclamo del club campano con cui era stato respinto il precedentedella società granata al Tribunale Federale Nazionale in merito alla regolarità dell’esito delleper la presidenza delladiB per il quadriennio 2021-2024. Queste le delibere contestate dalla: (i) comunicato LNPB n. 88/2020, del 15 dicembre 2020; (ii) delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020; (iii) deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salernitana L'altra Campania - Salernitana e Stabia ok, rullo compressore Avellino Serie B La Salernitana espugna Cremona per 1 - 0 e resta attaccata al treno promozione. A decidere il match, dopo un quarto d'ora, è il colpo di testa di Djuric. I granata restano così al terzo posto ...

L'Avellino continua la corsa verso i playoff Trascinati dai goal di bomber Fella, in prestito dalla Salernitana ma che potrebbe essere ... Per la promozione in Serie B invece la Ternana è la favorita indiscussa e al 22 di febbraio, così come ...

Salernitana, la serie A diretta dista 25 punti: obiettivo non impossibile in 12 giornate

DIRETTA Serie B, segui la cronaca di Chievo-Vicenza | LIVE SerieBnews.com seguirà la cronaca LIVE di Chievo-Vicenza, match delle 19.00 valido per la giornata numero ventisette di Serie B ...

