Serie B, pari Empoli. Vincono Monza e Salernitana. Al Vicenza il derby con il Chievo (Di lunedì 8 marzo 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della ventisettesima giornata Vittorie esterne di Frosinone, Salernitana e Spal contro Cosenza, Cremonese e Pescara. Reti bianche tra Entella e Ascoli e tra Pisa e Reggina. Sconfitta a sorpresa per il Venezia in casa contro il Brescia. Ritrova il successo il Monza che supera 2-0 il Pordenone. Non riesce ad allungare sul terzo posto l’Empoli che non va oltre il pareggio contro il Cittadella. Ritrova il successo il Lecce che batte 4-0 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione.favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, i risultati della ventisettesima giornata Vittorie esterne di Frosinone,e Spal contro Cosenza, Cremonese e Pescara. Reti bianche tra Entella e Ascoli e tra Pisa e Reggina. Sconfitta a sorpresa per il Venezia in casa contro il Brescia. Ritrova il successo ilche supera 2-0 il Pordenone. Non riesce ad allungare sul terzo posto l’che non va oltre il pareggio contro il Cittadella. Ritrova il successo il Lecce che batte 4-0 ...

