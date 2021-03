Serie A, le probabili formazioni di Inter-Atalanta: quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Poco più di sette ore e sarà Inter-Atalanta.Alle ore 20.45, a San Siro, la compagine nerazzurra sfiderà gli uomini di Gian Piero Gasperini per la partita che chiuderà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Reduci da sei successi di fila, Samir Handanovic e compagni dovranno rispondere alle vittorie di Juventus e Milan, con i rossoneri che al momento occupano il secondo posto della classifica a -3. Quattro, invece, sono i successi consecutivi conquistati dalla Dea, a caccia di punti importanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono i padroni di casa leggermente favoriti. La vittoria dell'Inter (segno 1), infatti, è data a 2.10, mentre il segno 2 è quotato a 3.50. Il segno X è dato, invece, a 3.45.La gara sarà ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Poco più di sette ore e sarà.Alle ore 20.45, a San Siro, la compagine nerazzurra sfiderà gli uomini di Gian Piero Gasperini per la partita che chiuderà la ventiseiesima giornata del campionato diA. Reduci da sei successi di fila, Samir Handanovic e compagni dovranno rispondere alle vittorie di Juventus e Milan, con i rossoneri che al momento occupano il secondo posto della classifica a -3. Quattro, invece, sono i successi consecutivi conquistati dalla Dea, a caccia di punti importanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.Lee i pronostici deivedono i padroni di casa leggermente favoriti. La vittoria dell'(segno 1), infatti, è data a 2.10, mentre il segno 2 è quotato a 3.50. Il segno X è dato, invece, a 3.45.La gara sarà ...

