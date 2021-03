Serie A, Inter-Atalanta: probabili formazioni e diretta tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Alti obiettivi nella sfida tutta nerazzurra del Giuseppe Meazza di Milano. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini vanno a caccia di punti importantissimi per continuare a far ardere il braciere delle rispettive speranze di campionato. I padroni di casa dell’Inter sono primatisti della Serie A e dovranno battere gli avversari per respingere l’assalto del Milan che, vincendo a Verona contro la squadra di Ivan Juric, si sono riavvicinati alla vetta della graduatoria. Di contro, gli ospiti dell’Atalanta cercano un’affermazione che consentirebbe il controsorpasso al quarto posto, ultimo posto valevole per la Champions League, ai danni della Roma di Paulo Fonseca che ha vinto nel lunch-match contro il Genoa. Ecco le ultime da Inter-Atalanta, le probabili formazioni e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Alti obiettivi nella sfida tutta nerazzurra del Giuseppe Meazza di Milano. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini vanno a caccia di punti importantissimi per continuare a far ardere il braciere delle rispettive speranze di campionato. I padroni di casa dell’sono primatisti dellaA e dovranno battere gli avversari per respingere l’assalto del Milan che, vincendo a Verona contro la squadra di Ivan Juric, si sono riavvicinati alla vetta della graduatoria. Di contro, gli ospiti dell’cercano un’affermazione che consentirebbe il controsorpasso al quarto posto, ultimo posto valevole per la Champions League, ai danni della Roma di Paulo Fonseca che ha vinto nel lunch-match contro il Genoa. Ecco le ultime da, lee la ...

