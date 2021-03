Serie A, Branca: “Le stagioni possono trasformarsi. Tornare in qualche società? Voglio un progetto stimolante” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Ci sono stagioni che si possono trasformare per molti motivi, il calcio è da sempre una bestia da prendere con le pinze, la parte più importante è sempre la gestione quotidiana e avere la fortuna di non essere privati dei giocatori fondamentali quando la squadra sta crescendo. Sta a chi vive la realtà tutti i giorni cogliere gli aspetti da stimolare e quelli da calmierare, per dare le motivazioni giuste all’ambiente”. Queste le dichiarazioni di Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana durante il programma radiofonico Pentasport. “Fiorentina? Lavorare a Firenze non credo sia complicato ma stimolante, per chi fa il mestiere del calcio è meglio vivere una città passionale e polemica – ha proseguito – Tornare in qualche ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Ci sonoche sitrasformare per molti motivi, il calcio è da sempre una bestia da prendere con le pinze, la parte più importante è sempre la gestione quotidiana e avere la fortuna di non essere privati dei giocatori fondamentali quando la squadra sta crescendo. Sta a chi vive la realtà tutti i giorni cogliere gli aspetti da stimolare e quelli da calmierare, per dare le motivazioni giuste all’ambiente”. Queste le dichiarazioni di Marco, ex dirigente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana durante il programma radiofonico Pentasport. “Fiorentina? Lavorare a Firenze non credo sia complicato ma, per chi fa il mestiere del calcio è meglio vivere una città passionale e polemica – ha proseguito –in...

