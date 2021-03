Sempre più armi, Pechino spaventa Asia e Australia (Di lunedì 8 marzo 2021) Non si ferma la corsa cinese agli armamenti. Pechino ha infatti annunciato un budget del 6,8% sul Pil destinato alla difesa per il prossimo anno finanziario, ovvero lo 0,2% in più dell'anno precedente che sarà utilizzato per modernizzare ulteriormente le sue forze armate. La Repubblica Popolare arriverà quindi a spendere 1,35 trilioni di yuan (208,58 miliardi di dollari Usa), e ha dato questo annuncio proprio alla vigilia della riunione annuale del Congresso nazionale del popolo. La voce che ha comunicato il provvedimento è stata quella del premier Li Keqiang, che ha ribadito gli sforzi per rafforzare l'Esercito popolare di liberazione e si è impegnato a migliorare l'addestramento e la preparazione militare di tutti i corpi, nonché ad aumentare gli sforzi scientifici, tecnologici e industriali legati alla Difesa, ma questa volta senza fornire ulteriori ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Non si ferma la corsa cinese agli armamenti.ha infatti annunciato un budget del 6,8% sul Pil destinato alla difesa per il prossimo anno finanziario, ovvero lo 0,2% in più dell'anno precedente che sarà utilizzato per modernizzare ulteriormente le sue forze armate. La Repubblica Popolare arriverà quindi a spendere 1,35 trilioni di yuan (208,58 miliardi di dollari Usa), e ha dato questo annuncio proprio alla vigilia della riunione annuale del Congresso nazionale del popolo. La voce che ha comunicato il provvedimento è stata quella del premier Li Keqiang, che ha ribadito gli sforzi per rafforzare l'Esercito popolare di liberazione e si è impegnato a migliorare l'addestramento e la preparazione militare di tutti i corpi, nonché ad aumentare gli sforzi scientifici, tecnologici e industriali legati alla Difesa, ma questa volta senza fornire ulteriori ...

Advertising

SanremoRai : Siamo contenti di aver contribuito al “Sanremo più social di sempre” e di esserci emozionati “leggendo” tutti i vos… - NicolaPorro : Un video da #Miami: gente per strada, piscine aperte. Sono più pazzi loro che aprono o noi che stiamo sempre chiusi… - francescacheeks : Finalmente finale! Stasera tocca a voi votare votare votare, noi ci stiamo preparando a divertirci come sempre, ins… - bi_idda : RT @teamsalemioff: Festa della donna: ma noi alle mimose abbiamo sempre preferito l’eyeliner!?? Vogliamo lanciare un’iniziativa per Giulia:… - piu_luisella : @GuidoCrosetto Lo 'urlo'...da sempre!!!NOI non ci siamo mai fermati.....e nessuno..o quasi...ci prende d'esempio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Sci: Bassino, "Ieri una giornata bellissima" "Ora - aggiunge l'azzurra - penso a finire la stagione nel migliore dei modi, per il futuro visto che sono una atleta polivalente punto ad allargare il raggio sempre di più anche sulle altre ...

Tennis: Djokovic sul tetto del mondo, omaggio a Belgrado ...facciata del Municipio della capitale saranno proiettate sequenze filmate su alcuni dei momenti più ... "Per noi Novak Djokovic è sempre stato il miglior tennista al mondo, ma ora lo è ufficialmente per ...

Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it "Ora - aggiunge l'azzurra - penso a finire la stagione nel migliore dei modi, per il futuro visto che sono una atleta polivalente punto ad allargare il raggiodianche sulle altre ......facciata del Municipio della capitale saranno proiettate sequenze filmate su alcuni dei momenti... "Per noi Novak Djokovic èstato il miglior tennista al mondo, ma ora lo è ufficialmente per ...