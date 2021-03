Selvaggia Lucarelli contro Beatrice Venezi: “Stavi a pulire spartiti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Sanremo 2021 sarà ricordato non solo per l’emergenza Coronavirus che ha costretto gli addetti ai lavori ad un protocollo non facile da rispettare ma anche per le polemiche sorte dopo il secondo posto di Fedez e Michielin conquistato secondo alcuni dall’influenza di Chiara Ferragni sui suoi fans ma soprattutto per la precisione che il direttore d’orchestra Beatrice Venezi ha reso sul palco dell’Ariston chiedendo di non essere chiamata direttrice. Beatrice Venezi solonotizie24Laura Boldrini a Beatrice Venezi: “Non dimentichiamo i sacrifici delle donne” Una dichiarazione che ha creato non poche polemiche e che ha provocato la reazione della deputata del Pd Laura Boldrini che ha invitato la professionista a non dimenticare le tante battaglie fatte negli anni dalle donne per raggiungere ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Sanremo 2021 sarà ricordato non solo per l’emergenza Coronavirus che ha costretto gli addetti ai lavori ad un protocollo non facile da rispettare ma anche per le polemiche sorte dopo il secondo posto di Fedez e Michielin conquistato secondo alcuni dall’influenza di Chiara Ferragni sui suoi fans ma soprattutto per la precisione che il direttore d’orchestraha reso sul palco dell’Ariston chiedendo di non essere chiamata direttrice.solonotizie24Laura Boldrini a: “Non dimentichiamo i sacrifici delle donne” Una dichiarazione che ha creato non poche polemiche e che ha provocato la reazione della deputata del Pd Laura Boldrini che ha invitato la professionista a non dimenticare le tante battaglie fatte negli anni dalle donne per raggiungere ...

