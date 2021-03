Sei milioni di studenti a casa dopo la nuova chiusura delle scuole

Leggi su agi

(Di lunedì 8 marzo 2021) AGI -chiuse nelle zone rosse e in quelle arancione rafforzato, ma anche in alcuni territori in cui la preoccupazione per l'arrivo della variante inglese ha portato i presidenti di Regione, ma anche diversi sindaci, a sospendere le lezioni in presenza e ricorreremente alla didattica a distanza. Così, da lunedì 8 marzo, circa 6 milioni dirimarranno a, da Nord a Sud, pronti a riaprire i computer e i tablet per le lezioni online. Oltre che nelle regioni rosse (Campania, Molise e Basilicata), aule vuote anche in Lombardia e per buona parte del Piemonte. In Alto Adige altra settimana di lockdown, voluto dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Istituti chiusi anche in Abruzzo e Puglia, in attesa di un provvedimento che dovrebbe arrivare in settimana. E lezioni in presenza sospese, ...