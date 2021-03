Sei milioni di studenti a casa dopo la nuova chiusura delle scuole (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - scuole chiuse nelle zone rosse e in quelle arancione rafforzato, ma anche in alcuni territori in cui la preoccupazione per l'arrivo della variante inglese ha portato i presidenti di Regione, ma anche diversi sindaci, a sospendere le lezioni in presenza e ricorrere nuovamente alla didattica a distanza. Così, da lunedì 8 marzo, circa 6 milioni di studenti rimarranno a casa, da Nord a Sud, pronti a riaprire i computer e i tablet per le lezioni online. Oltre che nelle regioni rosse (Campania, Molise e Basilicata), aule vuote anche in Lombardia e in buona parte del Piemonte. In Alto Adige altra settimana di lockdown, voluta dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano dopo il preoccupante aumento dei contagi, e quindi niente lezioni in presenza ma solo didattica a distanza. Istituti chiusi ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI -chiuse nelle zone rosse e in quelle arancione rafforzato, ma anche in alcuni territori in cui la preoccupazione per l'arrivo della variante inglese ha portato i presidenti di Regione, ma anche diversi sindaci, a sospendere le lezioni in presenza e ricorreremente alla didattica a distanza. Così, da lunedì 8 marzo, circa 6 milioni dirimarranno a, da Nord a Sud, pronti a riaprire i computer e i tablet per le lezioni online. Oltre che nelle regioni rosse (Campania, Molise e Basilicata), aule vuote anche in Lombardia e in buona parte del Piemonte. In Alto Adige altra settimana di lockdown, voluta dal presidente della Provincia autonoma di Bolzanoil preoccupante aumento dei contagi, e quindi niente lezioni in presenza ma solo didattica a distanza. Istituti chiusi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei milioni studenti Scuola, da oggi sei milioni di studenti in Dad: proteste in tutta Italia La situazione regione per regione Da oggi gli studenti in didattica a distanza sono quasi sei milioni : 5,7 milioni per la precisione, ovvero due su tre. E la situazione potrebbe peggiorare. Secondo ...

Covid, contagi in salita, mezza Italia è già rossa, il bilancio choc da centomila morti Mappa ...più severe' non si sbaglia mai soprattutto quando 25 milioni di ...che passa nei colori scuri e che lascia a casa nove studenti su ... undici in arancione e sei in zona gialla tra cui il Lazio. La ...

