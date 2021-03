Secondo Newsweek il Policlinico Gemelli è il miglior ospedale italiano (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Il Policlinico universitario "Agostino Gemelli" è il migliore ospedale d'Italia. È quanto emerge dalla classifica "World's Best Hospital 2021" stilata come ogni anno dallo storico magazine statunitense "Newsweek", in collaborazione con Statista Inc. "È un riconoscimento particolarmente significativo nell'anno della pandemia da Covid-19", afferma Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" IRCCS. "È la conferma internazionale del valore del nostro modello assistenziale anche in risposta all'emergenza sanitaria", ha aggiunto. La classifica di "Newsweek" ha preso in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni e il ranking tiene conto dell'eccellenza delle cure erogate, dalla presenza di medici di chiara ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Iluniversitario "Agostino" è ild'Italia. È quanto emerge dalla classifica "World's Best Hospital 2021" stilata come ogni anno dallo storico magazine statunitense "", in collaborazione con Statista Inc. "È un riconoscimento particolarmente significativo nell'anno della pandemia da Covid-19", afferma Marco Elefanti, direttore generale della FondazioneUniversitario "Agostino" IRCCS. "È la conferma internazionale del valore del nostro modello assistenziale anche in risposta all'emergenza sanitaria", ha aggiunto. La classifica di "" ha preso in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni e il ranking tiene conto dell'eccellenza delle cure erogate, dalla presenza di medici di chiara ...

