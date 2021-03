Sebastiano Vitale è Revman | il rapper-poliziotto | la storia e la nascita di una musica al servizio della giustizia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Due mondi intrecciati e abbracciati da una sola anima, quella diche però, nella scenale italiana ha anche un altro nome,nella vita, ma anche agente di polizia,si racconta a The Social Post partendo dagli albori, dal profondo senso diche prima lo ha indirizzato verso la Polizia di Stato e che poi ha segnato indelebilmente il suo percorso artistico.sono proprio il La del del suo estro artistico che trasforma temi sociali in testi e accordi.si raccontano ora proprio alla luce del suo ultimo singolo, Il Gelo: un brano frutto dell’isolamento forzato dovuto al lockdown per la ...