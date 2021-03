Se pensate di sapere quanto Il principe cerca figlio caschi in basso vi sbagliate (Di lunedì 8 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=TwI-SJx8yy4 Non c’è da vergognarsi per aver provato tensione, interesse e un certo desiderio davanti a Il principe cerca figlio, cioè davanti all’idea di prolungare il piacere di Il principe cerca moglie con un nuovo capitolo, un ritorno a quelle atmosfere e a quei personaggi. È normale. Ma ora è uscito il film su Prime Video e quindi è il momento di prendere coscienza di quanto fosse folle anche solo pensare che Eddie Murphy oggi potesse essere all’altezza di Eddie Murphy del 1988 e che la pletora di yes men di cui si circonda per eseguire ogni suo desiderio fosse all’altezza del combattivo John Landis del 1988. Realizzata questa semplice verità non si è comunque pronti all’imbarazzante produzione che è Il principe ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=TwI-SJx8yy4 Non c’è da vergognarsi per aver provato tensione, interesse e un certo desiderio davanti a Il, cioè davanti all’idea di prolungare il piacere di Ilmoglie con un nuovo capitolo, un ritorno a quelle atmosfere e a quei personaggi. È normale. Ma ora è uscito il film su Prime Video e quindi è il momento di prendere coscienza difosse folle anche solo pensare che Eddie Murphy oggi potesse essere all’altezza di Eddie Murphy del 1988 e che la pletora di yes men di cui si circonda per eseguire ogni suo desiderio fosse all’altezza del combattivo John Landis del 1988. Realizzata questa semplice verità non si è comunque pronti all’imbarazzante produzione che è Il...

