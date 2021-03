Scuole Superiori della Liguria in DaD, Toti: Siamo in Zona Gialla ma Rischiare Ora Sarebbe Assurdo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il governatore della Liguria Giovanni Toti parla della didattica a distanza per le Superiori. “Capisco genitori e ragazzi. Chiudere le Scuole Superiori è una misura dolorosa, ma mollare proprio adesso ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 8 marzo 2021) Il governatoreGiovanniparladidattica a distanza per le. “Capisco genitori e ragazzi. Chiudere leè una misura dolorosa, ma mollare proprio adesso ...

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - Alberto_Cirio : A partire da lunedì 8 marzo in Piemonte l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si s… - CrestaMiriam : RT @aperdichizzi: Per portare nelle scuole superiori italiane progetti di imprenditorialità ad alto impatto educativo @jaItalia, Rinascita… - Heycalvm : RT @sunsetcurve_: I ragazz* delle scuole superiori e quell* alle università soffrono di più questo periodo. Il giorno è composto da DAD, co… - UmbriaRisorse : RT @europainitalia: ??Al via il concorso per le scuole superiori italiane “L’Europa che sogniamo”. ??Ogni scuola può partecipare con una squa… -