Scuole Marche | Acquaroli | “Anche le province di Pesaro Urbino e Fermo in zona rossa”

Advertising

MGualtierotti : RT @FilcaCislMarche: Conclusioni del Segretario Nazionale @FilcaCisl @StefanoMacale all'ATTIVO UNITARIO #FenealFilcaFillea #Marche su #piat… - filca_lazionord : RT @FilcaCislMarche: Conclusioni del Segretario Nazionale @FilcaCisl @StefanoMacale all'ATTIVO UNITARIO #FenealFilcaFillea #Marche su #piat… - ottavio05 : RT @FilcaCislMarche: Conclusioni del Segretario Nazionale @FilcaCisl @StefanoMacale all'ATTIVO UNITARIO #FenealFilcaFillea #Marche su #piat… - FilcaCisl : RT @FilcaCislMarche: Conclusioni del Segretario Nazionale @FilcaCisl @StefanoMacale all'ATTIVO UNITARIO #FenealFilcaFillea #Marche su #piat… - Giadamazzanti1 : RT @FilcaCislMarche: Conclusioni del Segretario Nazionale @FilcaCisl @StefanoMacale all'ATTIVO UNITARIO #FenealFilcaFillea #Marche su #piat… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Marche

... le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle. Ringrazio gli ...Sono 349 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle, su 2.694 tamponi testati ...... in attesa dell'ordinanza della Regione: da mercoledì 10 a domenica 14 marzo spostamenti solo per lavoro, motivi di salute e comprovata necessità, didattica a distanza per ledi ogni ...Il presidente della Regione Acquaroli ha siglato l'ordinanza che mette in zona rossa le province di Pesaro Urbino e Fermo fino al 14 marzo ...Covid: entro fine settimana ipotesi di nuove restrizioni in tutta Italia, decisivo il prossimo monitoraggio, Governo punta sui vaccini in tempi rapidi.