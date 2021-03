Scuole, Dad e in presenza: la mappa delle lezioni Regione per Regione (Di lunedì 8 marzo 2021) Con il nuovo Dpcm del 2 marzo, che detta nuove misure circa il contenimento dei contagi da Coronavirus, la situazione per le Scuole si fa ancora più complessa e variegata. Il nuovo Decreto a opera del premier Draghi prevede infatti la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, in Zona rossa, per le Scuole di ogni ordine e grado: in poche parole, Dad per tutti in zona rossa. Il totale degli studenti che seguiranno le lezioni a distanza si attesta a circa 6 milioni. Lo stesso Decreto stabilisce che siano i Presidenti delle Regioni, in caso queste non si trovino già in Zona rossa, a decidere sulla didattica e sull’eventuale chiusura delle Scuole. In particolare, spetterà ai governatori decidere sulla sospensione delle attività didattiche in ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 marzo 2021) Con il nuovo Dpcm del 2 marzo, che detta nuove misure circa il contenimento dei contagi da Coronavirus, la situazione per lesi fa ancora più complessa e variegata. Il nuovo Decreto a opera del premier Draghi prevede infatti la sospensione di tutte le attività didattiche in, in Zona rossa, per ledi ogni ordine e grado: in poche parole, Dad per tutti in zona rossa. Il totale degli studenti che seguiranno lea distanza si attesta a circa 6 milioni. Lo stesso Decreto stabilisce che siano i PresidentiRegioni, in caso queste non si trovino già in Zona rossa, a decidere sulla didattica e sull’eventuale chiusura. In particolare, spetterà ai governatori decidere sulla sospensioneattività didattiche in ...

GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - Agenzia_Ansa : Metà degli studenti piemontesi sono di nuovo in dad e torna la protesta in piazza Castello a Torino. 'Chiudono le s… - Agenzia_Ansa : Secondo un'analisi di Tuttoscuola, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza, per via del nuo… - osnapitzlaau : riassunto del tg di ogni lunedì: da oggi 484828 nuovi studenti in dad, 3943 scuole chiuse - ultkibm : RT @sunsetcurve_: I ragazz* delle scuole superiori e quell* alle università soffrono di più questo periodo. Il giorno è composto da DAD, co… -