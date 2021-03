Scuole chiuse, pochi alunni in presenza: “Ma per mia figlia, disabile, solo tre ore” (Di lunedì 8 marzo 2021) Fino al 14 marzo su tutto il territorio regionale sarà sospesa la didattica in presenza per tutte le classi delle Scuole dell’infanzia, Scuole elementari, Scuole medie, Scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS), percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Continuano in presenza, invece, i servizi educativi per l’infanzia, ovvero nidi e micronidi (e sezioni Primavera). La Regione, però, ha lasciato aperta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Fino al 14 marzo su tutto il territorio regionale sarà sospesa la didattica inper tutte le classi delledell’infanzia,elementari,medie,secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS), percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Continuano in, invece, i servizi educativi per l’infanzia, ovvero nidi e micronidi (e sezioni Primavera). La Regione, però, ha lasciato aperta la possibilità di svolgere attività inqualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica deglicon disabilità e con bisogni ...

