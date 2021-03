Scuole chiuse. La protesta di mamma Francesca per dire: «Esistiamo» (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesca D’Addario vive a Milano, ha un compagno e un figlio all’ultimo anno della scuola materna. Francesca è una mamma come tante, una mamma che lavora. Fa parte di quell’esercito di donne che in quest’ultimo anno si è arrangiata come meglio poteva, tra lockdown, chiusure a intermittenza della scuola, gestione di un bambino di 5 anni e il suo lavoro, quello che “le dà da mangiare”. Francesca lo scorso 3 marzo 2021, data in cui è stata annunciata la chiusura delle Scuole, questa volta includendo anche quelle dell’infanzia, decide di mettere in atto una protesta simbolica: «Per ricordare alla Regione Lombardia che non possiamo più vedercela da soli, che devono occuparsi dei cittadini, e possono cominciare “badando” ai nostri figli mentre noi lavoriamo». E alle 15:30 ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 marzo 2021)D’Addario vive a Milano, ha un compagno e un figlio all’ultimo anno della scuola materna.è unacome tante, unache lavora. Fa parte di quell’esercito di donne che in quest’ultimo anno si è arrangiata come meglio poteva, tra lockdown, chiusure a intermittenza della scuola, gestione di un bambino di 5 anni e il suo lavoro, quello che “le dà da mangiare”.lo scorso 3 marzo 2021, data in cui è stata annunciata la chiusura delle, questa volta includendo anche quelle dell’infanzia, decide di mettere in atto unasimbolica: «Per ricordare alla Regione Lombardia che non possiamo più vedercela da soli, che devono occuparsi dei cittadini, e possono cominciare “badando” ai nostri figli mentre noi lavoriamo». E alle 15:30 ...

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - sole24ore : #Scuole chiuse, #dad per tutti tranne che per i disabili, i #bes e le attività di laboratorio… - fanpage : Ultim'ora Aumenta l’elenco di regioni, province e comuni dove si torna alla didattica a distanza. - Centotorri : #100torri A COSTIGLIOLE E A MOMBERCELLI CONTAGI RADDOPPIATI E SCUOLE CHIUSE - Frances35601317 : RT @ardigiorgio: Le sardine scrivono che una circolare dell'Interno ha autorizzato spostamenti fuori regione per manifestazioni autorizzate… -