Scuole chiuse, il pasticcio dei figli dei medici: possono tornare in aula, anzi no (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministero dell'Istruzione con una nota di giovedì aveva aperto alla possibilità delle lezioni in presenza per i ragazzi i cui genitori svolgono servizi essenziali. Poi, domenica sera, ha fatto marcia indietro: aule aperte solo per studenti disabili e laboratori Leggi su repubblica (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministero dell'Istruzione con una nota di giovedì aveva aperto alla possibilità delle lezioni in presenza per i ragazzi i cui genitori svolgono servizi essenziali. Poi, domenica sera, ha fatto marcia indietro: aule aperte solo per studenti disabili e laboratori

