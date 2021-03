Scuole chiuse, il ministero chiarisce: in aula solo i bambini speciali (Di lunedì 8 marzo 2021) Lezioni da casa anche per i figli dei lavoratori “essenziali”. La Regione Toscana chiede un chiarimento sull'apertura dei nidi Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 8 marzo 2021) Lezioni da casa anche per i figli dei lavoratori “essenziali”. La Regione Toscana chiede un chiarimento sull'apertura dei nidi

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - fanpage : Ultim'ora Aumenta l’elenco di regioni, province e comuni dove si torna alla didattica a distanza. - St4tlerWaldorf : RT @GaiaToujours: In #Campania le scuole primarie sono chiuse da un anno e molte #donne hanno dovuto rinunciare al lavoro... ma andate affa… - tusciatimes : A Canepina scuole chiuse per sanificazione -