Scuole chiuse anche per i figli dei medici: Dad per tutti tranne che per disabili e attività di sostegno (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la confusione dei giorni scorsi su chi avesse diritto o meno alla didattica in presenza, arriva ora una nota del Miur che chiarisce e circoscrive il perimetro Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la confusione dei giorni scorsi su chi avesse diritto o meno alla didattica in presenza, arriva ora una nota del Miur che chiarisce e circoscrive il perimetro

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - fanpage : Ultim'ora Aumenta l’elenco di regioni, province e comuni dove si torna alla didattica a distanza. - sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: Il #GovernoDraghi con ultimo #dpcm_ammazza_Italia svela scopo reale cosidd. #pandemia #COVID19: «#DAD scuole chiuse e… - patvoclo : chi è l'unica sfigata che si è fatta l'interrogazione di inglese in presenza e le scuole chiuse proprio il giorno dopo? -