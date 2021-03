Scuola, ex ministro Azzolina: 'Dispiace rassegnazione a chiusura' (Di lunedì 8 marzo 2021) L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina commenta le nuove chiusure delle scuole. 'Circa 6 milioni di studenti sono a casa ed è facile prevedere che nel giro di poche ore il numero crescerà ancora. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) L'exdell'Istruzione Luciacommenta le nuove chiusure delle scuole. 'Circa 6 milioni di studenti sono a casa ed è facile prevedere che nel giro di poche ore il numero crescerà ancora.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ministro Scuola, l'ex ministro Azzolina: 'Dispiace vedere rassegnazione alla chiusura' L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina commenta le nuove chiusure delle scuole. 'Circa 6 milioni di studenti sono a casa ed è facile prevedere che nel giro di poche ore il numero crescerà ancora. ...

Perché non ha senso vaccinare prima i maturandi Il ministro della Salute Roberto Speranza, sollecitato dal presidente della Regione Abruzzo Marco ... La scuola non è solo un luogo in cui si studia a menadito ciò che è scritto sui libri, ma dove si ...

Nuovo Ministro dell’Istruzione, dovrà necessariamente provenire dalla scuola? Orizzonte Scuola Covid, Bianchi: decisione su chiusure scuole non è stata facile Stampa“Quando abbiamo dovuto prendere le decisioni inserita nel Dpcm per le scuole non è stato facile, è stata una scelta difficile ma responsabile: la variante inglese colpisce i più giovani. Se sare ...

Scuole chiuse! I bonus per i genitori da richiedere subito! Con il Dpcm Draghi le scuole restano chiuse in molte regioni. Sono in arrivo nuovi bonus per i genitori che devono restare a casa con i figli. Ecco quali.

