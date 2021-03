Scuola, da oggi in dad due studenti su tre: sono quasi 6 milioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi gli studenti italiani in dad sono quasi 6 milioni: 5,7, milioni per la precisione, ovvero due su tre. E la situazione potrebbe peggiorare. Secondo alcune proiezioni 9 studenti italiani su 10, il 90,1% dei quasi 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza con 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa. Protestano comitati di genitori e docenti e studenti da nord a sud: oggi presìdi, lezioni in piazza e striscioni sui portoni delle scuole e alle finestre delle case sono stati organizzati dal Comitato Priorità alla Scuola. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDagliitaliani in dad: 5,7,per la precisione, ovvero due su tre. E la situazione potrebbe peggiorare. Secondo alcune proiezioni 9italiani su 10, il 90,1% dei8,5di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza con 7,6di ragazzi che resterebbero a casa. Protestano comitati di genitori e docenti eda nord a sud:presìdi, lezioni in piazza e striscioni sui portoni delle scuole e alle finestre delle casestati organizzati dal Comitato Priorità alla. ...

