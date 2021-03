Scuola, da oggi dad per quasi 6 mln di studenti: le chiusure regione per regione (Di lunedì 8 marzo 2021) L'andamento dei contagi e le disposizioni del nuovo Dpcm rendono sempre più frequente il ricorso alla Dad. Governatori e sindaci, intanto, hanno emanato ordinanze specifiche: il quadro nella Penisola è quindi molto variegato Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) L'andamento dei contagi e le disposizioni del nuovo Dpcm rendono sempre più frequente il ricorso alla Dad. Governatori e sindaci, intanto, hanno emanato ordinanze specifiche: il quadro nella Penisola è quindi molto variegato

Advertising

Corriere : Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti a casa: le chiusure regione per regione - Corriere : Scuola, da oggi 5,7 milioni di studenti a casa: le chiusure regione per regione - myrtamerlino : Ieri un uomo solo al microfono, oggi due Ministri. Ma oltre questo cos'è cambiato? I #dpcm sono rimasti, i colori a… - matteo28006271 : RT @DanielaBottare2: Ops oggi non vado a scuola ..... va beh tolgo dopo le mutande, tanto la mia amica gioca lo stesso, comunque BUONGIORNO… - SkyTG24 : Scuola, da oggi dad per quasi 6 mln di studenti: le chiusure regione per regione -