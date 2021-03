Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di lunedì 8 marzo 2021) Ultima tappa di una Coppa del Mondo sciagurata per lo sci di fondo, se non altro per tutti i problemi avuti nel corso del tempo: gare annullate, difficoltà nel riposizionarle, FIS apparentemente non in grado di organizzare adeguatamente, rinunce varie degli scandinavi hanno creato questo quadro. Si chiude in terra svizzera, là dove si disputa già ben altro tipo di gare e su distanze ancora superiori rispetto a quest’ultimo weekend. A tal proposito, anche qui c’è da ridire, poiché il programma originale prevedeva l’usuale “doppietta” sprint-gara distance, ma si è deciso di cambiare ancora le carte in tavola con una 10 e una 15 km al sabato e le 30 e 50 km, quelle saltate a Oslo Holmenkollen, riprese in questa sede. Non c’è più nessuna Coppa del Mondo, nemmeno di specialità, per la quale ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Ultima tappa di unadelsciagurata per lo sci di, se non altro per tutti i problemi avuti nel corso del tempo: gare annullate, difficoltà nel riposizionarle, FIS apparentemente non in grado di organizzare adeguatamente, rinunce varie degli scandinavi hanno creato questo quadro. Si chiude in terra svizzera, là dove si disputa già ben altro tipo di gare e su distanze ancora superiori rispetto a quest’ultimo weekend. A tal proposito, anche qui c’è da ridire, poiché iloriginale prevedeva l’usuale “doppietta” sprint-gara distance, ma si è deciso di cambiare ancora le carte in tavola con una 10 e una 15 km al sabato e le 30 e 50 km, quelle saltate a Oslo Holmenkollen, riprese in questa sede. Non c’è più nessunadel, nemmeno di specialità, per la quale ...

