Sci alpino | tutti i podi dell’Italia nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino dal 1967

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 967 idello sciindeldal 1966-, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a oggi: 290 vittorie, 340 secondi e 337 terzi posti, così suddivisi: 607 (189 vittorie, 211 secondi e 207 terzi posti) in campo maschile, 360 (101 vittorie, 129 secondi e 130 terzi posti) in campo femminile. E ci sono! Controllati e ri-controllati. In attesa dei prossimi… Buona lettura! 1966-1 (femminile) 1ª Giustina Demetz – DH Sestriere (Ita) 3/3/-1968: 0 1968-1969: 0 1969-1970: 9 (maschili) 1° Gustav Thöni – GS Val D’Isere (Fra) – 11/12/1969 1° Gustav Thöni – ...

infoitsport : Sci alpino, Marta Bassino: 'E' stata una giornata fantastica, voglio allargare nel futuro il mio programma' - libertad717 : RT @SM_Difesa: Il #CapoSMD #GenVecciarelli, a nome suo e delle #ForzeArmate????, esprime le più vive congratulazioni agli atleti #Fischnalle… - nicoolos80 : RT @Eurosport_IT: Marta Bassino allarga i propri orizzonti dopo la vittoria della Coppa di Gigante ???????? ?? - Eurosport_IT : Marta Bassino allarga i propri orizzonti dopo la vittoria della Coppa di Gigante ???????? ?? - voceditalia : Sci: Bassino lacrime e gioia, vince la Coppa del mondo di slalom gigante. E’ la conferma di una grande scuola itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

- 6 mila 402 euro per l'organizzazione di tre gare internazionali FIS Master Cup dimaschili e femminili denominate Trofeo Amato Cerise ' svoltesi a Pila nei giorni 20 e 21 febbraio 2021; -...Marta Bassino ce l'ha fatta e può godersi il momento . L'azzurra si è aggiudicata con una prova d'anticipo la Coppa del Mondo difemminile nella specialità del gigante , grazie al quarto posto nella prova di Jasna (Slovacchia) . Tutto lo sport di Eurosport LIVE, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà ...Sono 967 i podi dell’Italia dello sci alpino in Coppa del Mondo dal 1966-1967, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a ...Matteo Eydallin è neo campione del mondo dopo la vittoria nella prova individuale ai Mondiali di Comapedrosa, Andorra.