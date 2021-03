Sci alpino, Bassino campionessa di gigante: “Giornata emozionante, stagione ricca di successi” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Quando ieri ho realizzato di aver vinto la Coppa di gigante con una gara di anticipo, è stata una Giornata bellissima e molto emozionate: dentro quella coppa c’era una stagione di grandissimi risultati. Adesso penso ancora a finire la stagione nel migliore dei modi, abbiamo le finali a Lenzerheide la prossima settimana. Poi ci sarà un periodo di distacco e quindi questa estate inizierà la preparazione per la prossima stagione. Goggia assente ai Mondiali? Poteva giocarsi delle medaglie, ma noi abbiamo sempre degli obiettivi personali e non è che se manca una, le altre si destabilizzano. Ognuna va per la propria strada“. Queste sono le parole di un’emozionata Marta Bassino, esplicitate ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, trasmissione sportiva di Radio Uno. La nuova ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Quando ieri ho realizzato di aver vinto la Coppa dicon una gara di anticipo, è stata unabellissima e molto emozionate: dentro quella coppa c’era unadi grandissimi risultati. Adesso penso ancora a finire lanel migliore dei modi, abbiamo le finali a Lenzerheide la prossima settimana. Poi ci sarà un periodo di distacco e quindi questa estate inizierà la preparazione per la prossima. Goggia assente ai Mondiali? Poteva giocarsi delle medaglie, ma noi abbiamo sempre degli obiettivi personali e non è che se manca una, le altre si destabilizzano. Ognuna va per la propria strada“. Queste sono le parole di un’emozionata Marta, esplicitate ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, trasmissione sportiva di Radio Uno. La nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Montagna veneta, ieri numero di interventi di soccorso come ad agosto ... a Cortina d'Ampezzo , dove, dopo essere salito assieme ad amici con gli sci d'alpinismo, un uomo ... anche grazie all'intervento di una squadra del Soccorso alpino di Verona, è stato possibile ...

Partono i Mondiali di Cortina: il commento di Alessandro Benetton Alessandro Benetton è fiducioso: nonostante gli intoppi e le incertezze dovute alla pandemia e alla forte nevicata dei giorni scorsi, i Mondiali di Sci Alpino a Cortina sono finalmente iniziati. Un grande evento sportivo del genere ha forte valore simbolico, in particolare nel periodo complesso in cui stiamo vivendo. Alessandro Benetton: non era ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante Jasna e superG Saalbach OA Sport Trionfo della Piemontese Bassino in coppa del mondo di sci – Cirio: “Immensa Marta, il mondo ha una nuova regina” Trionfo dell’atleta piemontese Marta Bassino che con quattro vittorie, un terzo ed un quarto posto, si è aggiudicata con una gara di anticipo la coppa del mondo di slalom gigante. E’ la quarta sciatri ...

Il meraviglioso viaggio della Bassino: adesso può puntare ancora più in alto Da Jasna a Jasna: un viaggio lungo 7 anni che ha confermato e magnificato il grande talento di Marta Bassino. Nel 2014, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, la ragazza cresciuta a Borgo San Dal ...

