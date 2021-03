Scattano le regole europee per la finanza green (di G. Lonardi) (Di lunedì 8 marzo 2021) (di Giorgio Lonardi) Da settimane i gestori dei principali strumenti finanziari offerti al pubblico fanno notte fonda al lavoro. Entro il 10 marzo, infatti, centinaia di siti Internet in Italia e migliaia a livello europeo devono essere modificati. Lo scopo: spiegare in che modo il “rischio di sostenibilità” viene preso in considerazione nei processi d’investimento per verificare se può incidere negativamente sulla loro redditività. E’ anche un obbligo imposto dalla nuova normativa Ue che punta ad un equilibrio fra fattori economici e fattori ESG (ambiente, sociale, governance). Ad essere coinvolta è una platea composta dai Fondi comuni d’investimento, dai Fondi di private equity, dai Fondi pensioni e dalle banche e compagnie di assicurazione che offrano prodotti finanziari al pubblico. La questione è delicata perché il cosiddetto Regolamento Disclosure ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) (di Giorgio) Da settimane i gestori dei principali strumenti finanziari offerti al pubblico fanno notte fonda al lavoro. Entro il 10 marzo, infatti, centinaia di siti Internet in Italia e migliaia a livello europeo devono essere modificati. Lo scopo: spiegare in che modo il “rischio di sostenibilità” viene preso in considerazione nei processi d’investimento per verificare se può incidere negativamente sulla loro redditività. E’ anche un obbligo imposto dalla nuova normativa Ue che punta ad un equilibrio fra fattori economici e fattori ESG (ambiente, sociale, governance). Ad essere coinvolta è una platea composta dai Fondi comuni d’investimento, dai Fondi di private equity, dai Fondi pensioni e dalle banche e compagnie di assicurazione che offrano prodotti finanziari al pubblico. La questione è delicata perché il cosiddetto Regolamento Disclosure ...

