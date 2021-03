Scala: a secondo tampone 1 solo positivo su 35 ballerini, la perplessità di Bolle su Instagram (Di lunedì 8 marzo 2021) "Quindi - ha scritto l'etoile in una storia su Instagram - mi dite che rifacendo i Covid test ai 35 colleghi scaligeri risultati positivi tre giorni fa, solo uno adesso è effettivamente positivo e i restanti 34 sono negativi? boh". Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) "Quindi - ha scritto l'etoile in una storia su- mi dite che rifacendo i Covid test ai 35 colleghi scaligeri risultati positivi tre giorni fa,uno adesso è effettivamentee i restanti 34 sono negativi? boh".

