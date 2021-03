Scadenze fiscali: novità nel calendario con il Decreto Sostegno (Di lunedì 8 marzo 2021) L’imminente Decreto Sostegno – tra le varie novità previste – apporterà modifiche significative al calendario 2021 delle Scadenze fiscali. In linea generale, si può dire che vari termini di pagamento saranno sospesi o slitteranno in avanti. Non dovrebbero mancare più di alcuni giorni all’ufficializzazione del testo del primo maxi-provvedimento economico del Governo Draghi: in esso non troveranno spazio soltanto regole inerenti gli aiuti economici a lavoratori, famiglie ed imprese, ma anche – come accennato – norme che dovrebbero costituire una vera e propria boccata d’ossigeno in tema fisco. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulla vaccinazione covid e il paradosso degli avvocati, clicca qui. Scadenze fiscali: il dl ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 marzo 2021) L’imminente– tra le variepreviste – apporterà modifiche significative al2021 delle. In linea generale, si può dire che vari termini di pagamento saranno sospesi o slitteranno in avanti. Non dovrebbero mancare più di alcuni giorni all’ufficializzazione del testo del primo maxi-provvedimento economico del Governo Draghi: in esso non troveranno spazio soltanto regole inerenti gli aiuti economici a lavoratori, famiglie ed imprese, ma anche – come accennato – norme che dovrebbero costituire una vera e propria boccata d’ossigeno in tema fisco. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulla vaccinazione covid e il paradosso degli avvocati, clicca qui.: il dl ...

