SARGENT | UN ALTRO SOGNO AMERICANO IN BUNDES

(Di lunedì 8 marzo 2021) Una volta si parlava del, come quella voglia di lasciare tutto per fare le valigie e tentare di andare a fare le fortune in America. Oggi la situazione sembra essersi ribaltata. O almeno dal punto di vista calcistico, tanto che si potrebbe parlare dieuropeo. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere nuovi giovani talenti made in USA, che hanno mostrato in Europa il loro valore: Christian Pulisic, Weston McKennie, e adesso Joshua. Joshua Thomas, o più semplicemente Josh. Un nome che ormai in molti stanno imparando a conoscere. Un po’ per il suo look che difficilmente passa inosservato. Ma soprattutto in campo l’attaccante classe 2000 sta diventando sempre più protagonista: partita dopo partita è sempre più un punto fermo per il Werder Brema, grazie ad una ...