Sardegna | adottato un nuovo sistema di controllo anti-Covid ad Olbia

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Libero, il cucciolo salvato da una fossa di cemento a #Ghilarza: ora è stato adottato - UnioneSarda : #Sardegna - Libero, il cucciolo salvato da una fossa di cemento a #Ghilarza: ora è stato adottato - sehmagazine : #Cagliari, chiuso fino al'11 marzo 2021 il plesso “Alziator” di via Asquer. Il provvedimento è stato adottato dal S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna adottato

Inews24

...di ringraziamento è stata consegnata dalle commissarie ad alcuni dirigenti sanitari della... Lo scorso giugno il ministero della Salute haun Piano per la sua applicazione e diffusione ...Zona bianca:. Il Dpcm in vigore fino al 6 aprile Il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi in ... nelle aree in cui abbianomisure più stringenti per via della gravità delle varianti; ...Lo stabilisce un'ordinanza del governatore Salinas. Da oggi fino al 24 marzo sono previsti Covid test obbligatori per chi arriverà in Sardegna. Il ...Stop alle lezioni da oggi e sino al 19 marzo, l'ordinanza di Truzzu dopo l'avviso della dirigente scolastica: l'indagine epidemiologica coinvolge 12 persone tra docenti e prof di una quarta elementare ...