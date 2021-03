Sanremo: parlano i Maneskin, che hanno spettinato il Festival e il Paese (Di lunedì 8 marzo 2021) Maneskin: «Ma quali droghe conta la disciplina» La Repubblica, pagina 34, di Ernesto Assante. «Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla che qui mi manca l’aria. Sono fuori di testa, ma diverso da loro». Più chiaro di così non si può. Zitti e buoni i Maneskin non ci riescono a stare e non ci staranno. Non ci sono stati in questi giorni sul palco del Festival, non ci sono riusciti nemmeno quando hanno vinto, ovviamente, tra lacrime e parolacce di entusiasmo e gioia. Com’è normale in una band di ragazzi, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, il più “vecchio” dei quali ha solo 22 anni. Sono fuori di testa, ma diversi da tutti, belli, truccati, allegri, potenti e rock, come pochi altri in questo Paese che è facile definire ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 8 marzo 2021): «Ma quali droghe conta la disciplina» La Repubblica, pagina 34, di Ernesto Assante. «Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla che qui mi manca l’aria. Sono fuori di testa, ma diverso da loro». Più chiaro di così non si può. Zitti e buoni inon ci riescono a stare e non ci staranno. Non ci sono stati in questi giorni sul palco del, non ci sono riusciti nemmeno quandovinto, ovviamente, tra lacrime e parolacce di entusiasmo e gioia. Com’è normale in una band di ragazzi, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, il più “vecchio” dei quali ha solo 22 anni. Sono fuori di testa, ma diversi da tutti, belli, truccati, allegri, potenti e rock, come pochi altri in questoche è facile definire ...

