Sanremo, il festival del gender fluid (Di lunedì 8 marzo 2021) Il festival di Sanremo si è concluso lo scorso sabato, ma le polemiche che ha lasciato sono destinate a continuare ben oltre la fine del programma stesso. O meglio, ci auguriamo che proseguano, non per mettere in atto una polemica sterile e inutile, quanto per portare a galla tutta una serie di oscenità e contraddizioni e porre così un vero e costruttivo dibattito su di esse. E su quello che il festival della canzone italiana – trasmesso in eurovisione e sulla tv pubblica e statale – dovrebbe non essere, ma invece è purtroppo stato. È innegabile, infatti, che ormai da decenni – o forse da sempre – la rassegna canora più importante del nostro Paese sia un enorme e importantissimo veicolo culturale, ma anche politico e sociale e, come lo stesso mondo della musica, sia un palcoscenico per raccontare e descrivere la società e le sue ...

matteosalvinimi : La vera Rivoluzionaria, la vincitrice morale del Festival di Sanremo, per me è lei: vai Orietta! #Sanremo2021… - IlContiAndrea : ‘Cuore Amaro’ di #Gaia in gara al Festival di Sanremo è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’… - VittorioSgarbi : #Sanremo2021 Voglio condurre l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Chi vorreste a farmi da spalla? @SanremoRai @Fiorello - itsmerobertaa : RT @canismvjor: siamo qui nel downstage del teatro ariston di sanremo che per chi non lo sapesse è anche il famoso luogo in cui si svolge i… - e_li_sir : RT @goddessrafferty: pensando a madame che domani tornerà a scuola dopo aver vinto un premio al festival più importante in italia con la gi… -