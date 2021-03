Sanremo: i Maneskin sono già sold out (Di lunedì 8 marzo 2021) In sei ore i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, mandano sold out il Mediolanum Forum di Assago (MI) e annunciano una seconda data nel palazzetto milanese dove presenteranno live il loro nuovo album “Teatro d’ira – vol. i” in uscita il 19 marzo. E sono già in vetta alle classifiche. (foto Gabriele Giussani) I Måneskin hanno fatto il botto: non soltanto al Festival di Sanremo, dove hanno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) In sei ore i, vincitori del Festival di2021, mandanoout il Mediolanum Forum di Assago (MI) e annunciano una seconda data nel palazzetto milanese dove presenteranno live il loro nuovo album “Teatro d’ira – vol. i” in uscita il 19 marzo. Egià in vetta alle classifiche. (foto Gabriele Giussani) I Måneskin hanno fatto il botto: non soltanto al Festival di, dove hanno Articolo completo: dal blog SoloDonna

