Sanremo, Gasparri trascina Achille Lauro in tribunale: «Mi ha insultato. E la Rai tace» (Di lunedì 8 marzo 2021) Va bene tutto, non il dileggio gratuito. Maurizio Gasparri è stato protagonista senza volerlo di Sanremo. Se ne stava tranquillo a guardare la finalissima quando è stato tirato in ballo – addirittura la sua voce decontestualizzata- dal cantante Achille Lauro. Racconta il senatore di Forza Italia: “Stavo guardando il Festival in maniera distratta. Poi mi sono iniziati ad arrivare una serie di whatsapp di alcuni amici che mi segnalavano la performance di Achille Lauro dove c’era una mia frase. Per fortuna ho un televisore moderno, sono tornato indietro e ho avuto modo di riconoscere la mia voce e quella di altri, come Salvini”. Ha intenzione di andare a fondo al brutto episodio. Gasparri: “Lauro ha preso un filmato e mi ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Va bene tutto, non il dileggio gratuito. Maurizioè stato protagonista senza volerlo di. Se ne stava tranquillo a guardare la finalissima quando è stato tirato in ballo – addirittura la sua voce decontestualizzata- dal cantante. Racconta il senatore di Forza Italia: “Stavo guardando il Festival in maniera distratta. Poi mi sono iniziati ad arrivare una serie di whatsapp di alcuni amici che mi segnalavano la performance didove c’era una mia frase. Per fortuna ho un televisore moderno, sono tornato indietro e ho avuto modo di riconoscere la mia voce e quella di altri, come Salvini”. Ha intenzione di andare a fondo al brutto episodio.: “ha preso un filmato e mi ha ...

Advertising

loriana34406751 : Sanremo 2021,Maurizio Gasparri contro Achille Lauro: 'Mi ha insultato, ci vediamo in sede penale' -Libero Quotidian… - _Forza_Italia_ : RT @Libero_official: 'Frase decontestualizzata, porterò in sede penale gli insulti di #AchilleLauro contro di me'. #Gasparri contro l'artis… - Sa_ga_ce : RT @Libero_official: 'Frase decontestualizzata, porterò in sede penale gli insulti di #AchilleLauro contro di me'. #Gasparri contro l'artis… - Libero_official : 'Frase decontestualizzata, porterò in sede penale gli insulti di #AchilleLauro contro di me'. #Gasparri contro l'ar… - betman : RT @davidedesario: Gasparri contro Achille Lauro: «È scorretto» Poi attacca la Rai: «Non sanno cosa mandano in onda» By @betman @gasparripd… -