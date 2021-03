Sanremo 2021, Willie Peyote contro Renga: Ambra Angiolini lo difende (Di lunedì 8 marzo 2021) Willie Peyote attacca Francesco Renga dopo la sua esibizione a Sanremo 2021 e Ambra Angiolini difende l’ex compagno. Dopo l’incoronazione dei Maneskin come vincitori del Festival condotto da Amadeus e Fiorello, sono sorte alcune polemiche che hanno coinvolto Renga ed Ermal Meta. A scatenarle le dichiarazioni del rapper Willie Peyote che nel corso di una trasmissione su Twitch ha criticato aspramente i colleghi. “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha ca***o sul microfono stasera. Ad un certo punto sembrava Aiello”. Il rapper non ha risparmiato nemmeno Ermal Meta: “Non si meritava per niente il primo posto. Già ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 marzo 2021)attacca Francescodopo la sua esibizione al’ex compagno. Dopo l’incoronazione dei Maneskin come vincitori del Festival condotto da Amadeus e Fiorello, sono sorte alcune polemiche che hanno coinvoltoed Ermal Meta. A scatenarle le dichiarazioni del rapperche nel corso di una trasmissione su Twitch ha criticato aspramente i colleghi. “Io credo che, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha ca***o sul microfono stasera. Ad un certo punto sembrava Aiello”. Il rapper non ha risparmiato nemmeno Ermal Meta: “Non si meritava per niente il primo posto. Già ...

Advertising

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - IlContiAndrea : ‘Cuore Amaro’ di #Gaia in gara al Festival di Sanremo è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’… - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - _shibumi___ : È un bellissimo lunedì e domani, martedì 2 marzo, inizia Sanremo 2021 ?????? #Sanremo2021 - zazoomblog : Un discografico pentito si confessa 50mila € per cantare a Sanremo - #discografico #pentito #confessa -