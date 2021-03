“Sanremo 2021? Sembra un Gay Pride”. Frase choc del marito della famosa showgirl, scoppia il caos. Di chi si tratta (Di lunedì 8 marzo 2021) Come era prevedibile le performance che Achille Lauro ha tenuto sul palco dell’Ariston, durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo, hanno fatto storcere il naso a molti, che hanno visto nelle stesse attacchi alla Chiesa, blasfemia e amenità del genere criticandolo aspramente. Gli esorcisti contro Tra gli attacchi addirittura l’Aie, l’Associazione italiana esorcisti che ha tuonato all’Adnkronos Mentre l’umanità sta attraversando un periodo caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza a causa della pandemia, sul palco dell’Ariston si è raggiunto un livello di dissacrazione, di blasfemia e di vilipendio della fede cattolica davvero inaccettabile. Esibizioni che hanno leso la sensibilità e il credo di milioni di italiani e dei fedeli di tutto il mondo. Il tutto con travestimenti dissacranti, scimmiottando contenuti, tra ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 marzo 2021) Come era prevedibile le performance che Achille Lauro ha tenuto sul palco dell’Ariston, durante la 71esima edizione del Festival di, hanno fatto storcere il naso a molti, che hanno visto nelle stesse attacchi alla Chiesa, blasfemia e amenità del genere criticandolo aspramente. Gli esorcisti contro Tra gli attacchi addirittura l’Aie, l’Associazione italiana esorcisti che ha tuonato all’Adnkronos Mentre l’umanità sta attraversando un periodo caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza a causapandemia, sul palco dell’Ariston si è raggiunto un livello di dissacrazione, di blasfemia e di vilipendiofede cattolica davvero inaccettabile. Esibizioni che hanno leso la sensibilità e il credo di milioni di italiani e dei fedeli di tutto il mondo. Il tutto con travestimenti dissacranti, scimmiottando contenuti, tra ...

