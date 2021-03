Sanità | Newsweek | “Gemelli di Roma migliore ospedale italiano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs diè ild’Italia. E’ quanto emerge dalla classifica World’s Best Hospital 2021 stilata come ogni anno dallo storico magazine statunitense ‘’, in collaborazione con Statista Inc. La classifica del settimanale ha preso in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni e il ranking tiene conto dell’eccellenza delle cure erogate, della presenza di medici di chiara fama, di uno staff infermieristico di prima qualità e di un’offerta di tecnologie all’avanguardia. Gli ospedali da prendere in esame per il ranking mondiale vengono selezionati sulla base delle ‘nomination’ suggerite da esperti in campo sanitario (sono stati coinvolti oltre 74mila tra medici, manager e professionisti sanitari tra settembre e novembre 2020), sulla ...