San Pietroburgo, la protesta artistica della ballerina classica: danza sulla baia congelata per salvare la spiaggia dei cigni – Video (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilmira Bagautdinova, ballerina del teatro Mariinskij di San Pietroburgo, ha voluto dire la sua su ciò che sta accadendo alla baia di Barareinaya, vicino a San Pietroburgo. La baia rischia in fatti di diventare un terminal portuale per le spedizioni di grano andando a danneggiare l'area natura dove, specifica la ballerina "ogni primavera nidificano decine di cigni". Per questo la danzatrice si è esibita in una particolare performance: la ragazza ha ballato sulla baia congelata, esibendosi sulle note de "Il lago dei cigni" di Pëtr Il'i? ?ajkovskij. La ballerina ha anche firmato una petizione, invitando anche tutti i suoi follower a sottoscriverla.

