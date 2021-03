Sampdoria | la crisi continua | Bereszynski unico faro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladeve uscire dal momento delicato che sta attraversando: Bartoszuna delle poche note positive Lasi ferma anche contro il Cagliari e non riesce a lasciarsi alle spalle il delicato momento che sta vivendo in campionato. Una delle poche note positive tra i blucerchiati è sicuramente Bartosz. Il terzino polacco, in gol per la prima volta dopo sette anni, ha fornito anche con i sardi la solita prova di grande sacrificio e spirito di appartenenza: sia come esterno che come centrale il classe '92 ha sempre dato supporto alla manovra offensiva blucerchiata, non risparmiandosi di certo nei ripiegamenti difensivi. Un percorso di crescita evidente,nel buio generale degli uomini di Ranieri.