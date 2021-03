Safety Car F1 | saranno due con Aston Martin e Mercedes

(Di lunedì 8 marzo 2021)si fa grande protagonista della stagione 2021, ormai pronta a cominciare; quest’anno infattie Medical Carfornite sia da, come fino allo scorso anno, che da. Al volante delle vetture rimarranno sempre Bern Maylander e Alan van der Merwe, rispettivamente alla guida die Medical Car. L’farà il suo debutto in Bahrain, durante il primo GP della stagione, mentreè assicurata per il weekend successivo sul circuito di Imola; nel resto della stagione invece le due case si alterneranno.Car F1: il debutto di...

Aston Martin Vantage,ufficiale F1 2021 Vettel scettico Le valutazioni registrate tra i piloti sono state all'insegna di un interesse alla sperimentazione, eccezion fatta per Sebastian ...La Formula 1 ha ufficializzato di aver concluso un accordo con Aston Martin e Mercedes sulla fornitura die Medicaldal 2021. Le due case si alterneranno nelle gare, a partire da quelle del 2021, ed è la prima volta in 25 anni che due diversi produttori forniscono questi veicoli. Per quanto ...Non solo l'Aston Martin, anche la Mercedes ha presentato la propria Safety Car che nel Mondiale 2021 di F1 si alternerà con quella del marchio inglese ...Safety Car F1, dopo 25 anni di monopolio Mercedes quest'anno tandem con Aston Martin: insiema ad una rossa AMG GT R ecco una verde Vantage ...