Rosalinda Cannavò | “Ho parlato con Giuliano” cosa si sono detti?

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ospite di Live non è la D’Urso,ex Adua Del Vesco, uscita da poco più di una settimana dalla casa del Grande Fratello Vip dopo quasi sei mesi di permanenza, ha rivelato d’averfinalmente con, l’ex fidanzato lasciato in diretta. L’attrice ha confermato che la storia con Andrea Zenga non è solo un flirt, sta prendendo sempre più consistenza e per l’ex coinquilino prova un sentimento sincero, certa che è ricambiato.ha spiegato che è riuscita a parlare con, a chiarire la sua posizione ma soprattutto a rivelargli che qualin lei è cambiato prima di Zenga. A Natale ha capito che il suo sentimento nei suoi confronti non era più lo stesso, non voleva lasciarlo davanti alla telecamere e poi è subentrata l’attrazione ...