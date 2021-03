Rosalinda Cannavò ha incontrato Giuliano Condorelli per un chiarimento (Di lunedì 8 marzo 2021) La storia d'amore tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli sembrava essere finita nel peggiore dei modi. Il modello qualche settimana fa aveva persino contattato i propri avvocati per tutelarsi da ciò che stava accadendo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove Rosalinda ha conosciuto Andrea Zenga con il quale ha instaurato una relazione. La nuova coppia sembra essere molto affiatata anche fuori dalla Casa più chiacchierata d'Italia, tra un'apparizione in tv e una storia su Instagram. Le cose tra Andrea e Rosalinda vanno a gonfie vele. Le cose ora sembrano essersi sistemate anche con Giuliano, lasciato dalla Cannavò praticamente in diretta tv, davanti a milioni di telespettatori. Il ragazzo, dopo aver chiuso tutti i ponti con ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021) La storia d'amore trasembrava essere finita nel peggiore dei modi. Il modello qualche settimana fa aveva persino contattato i propri avvocati per tutelarsi da ciò che stava accadendo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, doveha conosciuto Andrea Zenga con il quale ha instaurato una relazione. La nuova coppia sembra essere molto affiatata anche fuori dalla Casa più chiacchierata d'Italia, tra un'apparizione in tv e una storia su Instagram. Le cose tra Andrea evanno a gonfie vele. Le cose ora sembrano essersi sistemate anche con, lasciato dallapraticamente in diretta tv, davanti a milioni di telespettatori. Il ragazzo, dopo aver chiuso tutti i ponti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Tommaso Zorzi non va da Barbara d'Urso: ecco svelato il presunto motivo Ieri sera ospite a Live da Barbara d'Urso c'erano Pierpaolo Pretelli , Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò . Assenti dalla lista dei finalisti: Tommaso Zorzi , il vincitore dell'intera edizione del Grande Fratello Vip , ma anche Dayane Mello e Andrea Zelletta . Tommaso Zorzi non va da ...

